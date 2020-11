Peiner SPD will sich öffnen - und Nichtmitglieder aufstellen

Abgelehnt hat der Rat der Stadt Peine den Antrag des Ortsrats Essinghausen/Duttenstedt, nach den Kommunalwahlen im nächsten Jahr die Anzahl der Ortsratsmandate von fünf auf neun zu erhöhen: Damit wollte der Ortsrat die Lust auf Demokratie und Ehrenamt steigern.

Dass das zum Ziel führt, glaubt der Stadtverbandsvorsitzende der SPD, Jörg Zimmermann, nicht und findet daher auch die Ablehnung seitens des Rats richtig . Auch die angemahnte Ungleichbehandlung anderen Ortschaften gegenüber könne laut Zimmermann zumindest bezweifelt werden, da für eine erfolgreiche und gute Interessenvertretung nicht die Anzahl der Ortsratsmitglieder entscheidend sein dürfte, sondern die Ergebnisse, die diese produzieren. Ein gutes Beispiel biete der Bundestag , der immer weiter personell anwächst und damit auch immer teurer werde, aber „ohne erkennbaren Vorteil“ für die Bürger des Landes.

„Die Peiner SPD geht noch aktiver und stärker als bisher auf die Bevölkerung zu“

„Wir leben in einer Zeit, in der die Veränderungen des gesellschaftlichen Alltags immer mehr zu spüren sind, in der es immer schwieriger wird, Vereinsvorstände zu finden, ehrenamtliche Helfer für gemeinnützige Aufgaben zu verpflichten, in der sich ein großer Teil der Bevölkerung ins Private zurückzieht, und das macht auch vor politischen Aufgaben nicht halt. Statt Parlamente aufzublähen, muss sich an der politischen Kultur etwas ändern. Moderne politische Teilhabe funktioniert schon lange nicht mehr einzig und allein durch die Ausübung öffentlicher Mandate. Die Entscheidungsfindung innerhalb der Parteien muss für politisch interessierte Bürger offen sein“, macht Zimmermann seinen Standpunkt klar.

Deswegen baue die Peiner Sozialdemokratie im Stadtgebiet ihre Strukturen aktiv um hin zu mehr Bürgerbeteiligung. Das bedeute, man werde bei der Peiner SPD künftig noch aktiver und stärker als bisher auf die Bevölkerung zugehen und bitten, mit Vorschlägen und Ideen die politische Arbeit zu unterstützen. „Wir werden möglichst viele Veranstaltungen öffentlich zugänglich machen, um Interessierten einen Einblick in Themen und Ablauf zu gewähren. Wir werden dem veränderten Wunsch gerade auch von Familien mit Kindern entsprechen und dafür Sorge tragen, dass auch politische Arbeit familienfreundlich gestaltet werden kann. Auch beruflich stark eingebundene Bürger müssen die Möglichkeit bekommen, an der politischen Willensbildung teilzunehmen, dazu werden wir Abläufe straffen, überarbeiten und Gewohntes auf den Prüfstand stellen. Das kann und soll in Ortschaften, in denen dies vom SPD-Ortsverein gewünscht und möglich ist, dazu führen, dass die Chance bekommen, auf der Liste der Sozialdemokratie für den Ortsrat zu kandidieren. Daher geht unser Konzept weit über den gestellten Antrag und den Aussagen der politische Mitbewerber hinaus. Wir unterstützen ausdrücklich die Initiative des Bürgermeisters Klaus Saemann, der im Streit um die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) das Mittel einer Bürgerbefragung einsetzen möchte, um so eine bessere Grundlage für eine politische Entscheidung treffen zu können“, beschreibt Zimmermann.

Weitere Infos:

Essinghausen-verliert-eine-Schule-und-bekommt-eine-neue