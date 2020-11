Wolfgang Herder aus Handorf ist 60 Jahre SPD-Mitglied

In der Mitgliederversammlung ehrte die SPD Handorf ihre langjährigen Mitglieder. Unter anderem wurde Wolfgang Herder für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister der Ortschaft Handorf trat bereits im Alter von 15 Jahren in die SPD ein und ist seit 2010 Träger der Willy-Brandt-Medaille für sein herausragendes Engagement in der Partei.

Der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle hob hervor: „60 Jahre die Treue zu einer Partei zu halten und immer noch so aktiv am Parteileben teilzunehmen, das ist schon etwas ganz Besonderes.“ Außer Wolfgang Herder wurden Thomas Meyer (zehn Jahre), Karl Wilhelm Bruns (40 Jahre), Jürgen Rühmann(40 Jahre) und Friedrich Wilhelm Oelkers (50 Jahre) geehrt. Nach den Ehrungen, die Möhle gemeinsam mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Siegfried Dastig vornahm, berichtete der Abgeordnete über die aktuellen Ereignisse aus dem Plenum in Hannover: Die SPD-Mitglieder interessierten sich vor allem für die Hintergründe zur Auflösung der AfD-Fraktion im Landtag.