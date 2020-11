Das Peiner Kreisgesundheitsamt hat am Dienstagabend den 14. Corona-Todesfall in der Peiner Bevölkerung gemeldet. Laut Kreissprecher Fabian Laaß handelt es sich um einen 87 Jahre alten Einwohner aus Peine, der außerhalb des Landkreises in klinischer Behandlung war.

Von bisher 13 Corona-Toten aus dem Landkreis Peine waren zwölf im April gestorben: sieben Bewohner der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt sowie fünf andere Personen aus dem Landkreis Peine. Am Montag, 12. Oktober, kam es zum 13. Todesfall – betroffen war eine 86-jährige Bewohnerin des DRK-Seniorenheims „Haus am Stadtpark“ in Peine. Nun ist der 14. Todesfall zu beklagen.

Insgesamt sind die negativen Corona-Fallzahlen für Peine von Montag auf Dienstag wieder weiter angestiegen. Nach 20 bestätigten Neuinfektionen ist so die Anzahl der gegenwärtig aktiven Viruserkrankungen bis Dienstagabend auf 245 gestiegen. Damit erhöht sich die Anzahl der Corona-Fälle in der Peiner Bevölkerung seit Ausbruch der Pandemie auf 576. Davon 318 Betroffene gelten als inzwischen wieder genesen.

Für 406 Frauen und Männer im Kreis Peine ist derzeit häusliche Quarantäne angeordnet. Seit Ausbruch der Pandemie sind bis Dienstag insgesamt 3668 Quarantäne-Anordnungen ausgesprochen worden, 3262 Personen sind daraus inzwischen wieder entlassen worden. Diese Zahlen übermittelte Kreissprecher Fabian Laaß am Abend.

120 Abstriche im Corona-Testzentrum in Peine

Im Corona-Testzentrum des Kreisgesundheitsamtes im ehemaligen Werksgasthaus in Peine wurden den Angaben zufolge am Dienstag noch einmal 120 Abstriche entnommen. Die Testergebnisse stehen noch aus und werden erst in den nächsten Tagen in die Statistik eingerechnet.

Das Landesgesundheitsamt in Hannover meldete am Dienstag ebenfalls einen wieder erhöhten Wert der 7-Tage-Inzidenz: 90,5 nach 88,3 am Vortag (Neuinfektionen in der Zeitspanne von 7 Tagen je 100.000 Einwohner). Seit Montag, 26. Oktober, schon steht die Corona-Ampel des Landes Niedersachsen für den Landkreis Peine auf „Rot“, also im Bereich zwischen 50 und 100.

Rot steht für ein sehr starkes bis eskalierendes Infektionsgeschehen. Ein Wert unter 50 muss laut Gesundheitsbehörden durch die Beschränkungen erreicht werden, um ein weiteres exponentielles Wachstum der Infiziertenzahlen zu verhindern, weil es andernfalls unweigerlich zu einer Überforderung des Gesundheitssystems kommen und die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfällewürde erheblich ansteigen würde. Ab dem Wert 100 greifen dagegen weitere verschärfte Beschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens.

Unterdessen bestätigte der Landkreis, dass das Corona-Testzentrum aus dem ehemaligen Peiner-Träger-Werksgasthaus an der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße wieder ausziehen wird. Im Gespräch ist die Nutzung einer Halle auf dem Gelände des städtischen Unternehmensparks Peine als künftiges Testzentrum. Laaß: „Dazu stehen Landkreis und Stadt Peine derzeit in enger Abstimmung.“

Das Werksgasthaus soll in naher Zukunft drei Jahrgängen mit rund 100 Schülern der Peiner Burgschule als vorübergehender Schulstandort dienen. Im Schulgebäude an der Burgstraße herrscht akute Raumnot für die insgesamt rund 450 Schülerinnen und Schüler.

