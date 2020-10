Darauf war ein Dieb am Freitagabend in Stederdorf offensichtlich nicht aus...

Bargeld statt Burger mitgenommen in Stederdorf

Mal eben im Vorbeifahren einen Burger mitnehmen – das war nicht der Plan eines Mannes, der am Freitagabend in Stederdorf das Burger-King-Schnellrestaurant in der Heinrich-Hertz-Straße beraubte.

Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der Täter „in einem unaufmerksamen Moment Bargeld aus einer Geldkassette im Drive-in-Schalter des Burger-King-Schnellrestaurants“ mitnahm. Dann fuhr er weg. Es entstand ein „Sachschaden“ in Höhe von circa 520 Euro, so die Polizei weiter.

„Jegliche Wahrnehmungen von Kunden, die zur Tatzeit anwesend waren und Täterhinweise geben können, sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 999-115 zu richten“, heißt es abschließend in der Mitteilung.