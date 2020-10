Peiner Polizei nimmt Fahrraddieb nach Flucht fest

Kleine Verfolgungsjagd in der Nacht zu Sonntag auf der Beethovenstraße in Peine: Eine Polizeistreife wollte dort einen Fahrradfahrer kontrollieren. Dieser trat jedoch unvermittelt die Flucht an. Dabei – so berichtet die Peiner Polizei – trat unvermittelt die Flucht an. Dabei fuhr er gegen den Funkwagen der Polizei und flüchtete dann zu Fuß weiter. Er kam nicht weit. „Agile Beamte“ konnten ihn stellen, heißt es im Polizeibericht weiter.

37-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss Wie sich später herausstellte, stand der 37-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Zudem dürfte das von ihm genutzte Fahrrad aus einem Diebstahl stammen. Aufgrund eines offenen U-Haftbefehles aus zurückliegend begangenen anderen Straftaten wurde der Mann vor Ort festgenommen und am Sonntagnachmittag dem Amtsgericht Hannover zur Vollstreckung zugeführt, so die Peiner Polizei weiter.