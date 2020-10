Volkshochschule Peine hat neues Beratungsangebot für Eltern

Peine. Von der Säuglingspflege bis zum Umgang mit Kindern in der Pubertät: So titelt ein neues Programm der Kreisvolkshochschule Peine.

Die Kreisvolkshochschule stellt neues Programm für Eltern und Familien vor: Es spannt sich von der Säuglingspflege bis zum Umgang mit Kindern in der Pubertät. Die Angebote sind wieder in Kooperation mit der Fachstelle Frühe Hilfen entstanden und erstmalig auch in Zusammenarbeit mit dem Lokalen Bündnis für Familien, teilt die Kreisvolkshochschule (KHVS) mit. Auch Angebote wie „Zeit zum Toben, Papa!“ gehören dazu.

Yvonne Blöcker vom Lokalen Bündnis für Familien freut sich über die Aufnahme der Angebote in den Flyer der KVHS, denn: „So können Familien im Landkreis umfassend informiert werden.“ Kerstin Wassmann, Programmbereichsleiterin Pädagogik und Familie bei der KVHS bedankt sich nicht nur bei den Kooperationspartnern, sondern auch bei den Gemeinden im Landkreis, die das Angebot durch Aufnahme der Flyer in die Willkommenspakete für Neugeborenezusätzlich bekannt machen. Kurse zur Beikosteinführung, zum Umgang mit hochbegabten Kindern oder ein Großelternnachmittag zum Auffrischen des Umgangs mit einem Neugeborenen können besucht werden. Diese Themen seien gerade vor dem Hintergrund einer im Landkreis fehlenden Familienbildungsstätte wichtig und: „Ein Kurs an der KVHS Peine bietet auch immer eine gute Möglichkeit sich auszutauschen, derzeit natürlich unter Beachtung der jeweils geltenden Coronaregelungen“, so Kerstin Wassmann. Der Kurs „Gut zu wissen – Die erste Zeit mit dem Baby“ finde deshalb an einem Samstag statt, um den gemeinsamen Besuch berufstätiger Eltern leichter zu machen. „Sollten Sie ein Thema im Flyer vermissen, so freut sich die KVHS übrigens auch über entsprechende Anregungen“, wendet sich die KHVS an die Bürger. Weitere Informationen sind dem Flyer Eltern & Familien, dem neuen KVHS Programmheft oder der Internetseite zu entnehmen. Rückfragen oder Anregungen telefonisch unter (05171) 4013242 oder per E-Mail unter k.wassmann@kvhs-peine.de