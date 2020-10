Peiner Kreisetat – „Schwarze Null“ bleibt Ziel trotz Corona

Millionenschwere Investitionen trotz der Unsicherheiten wegen „Corona“: Beim Kreishaushalt für das nächste Jahr bleibt Landrat Franz Einhaus optimistisch. Als Ziel für 2021 gibt der SPD-Mann die „schwarze Null“ aus – wobei der Verwaltungsentwurf fürs kommende Jahr sogar einen Überschuss von 662.000 Euro aufweist bei einem Gesamtvolumen des Kreisetats von 304 Millionen Euro.

Gleichwohl unterstreicht Einhaus bei der Vorstellung des Zahlenwerks: „Das nächste Jahr und vor allem das übernächste werden schwieriger als die vergangenen.“ Wobei die Steuermindereinnahmen von Bund und Land, aber auch der Gemeinden im Landkreis wegen der Pandemie sich erst verspätet im Kreishaushalt niederschlagen – daher die negative Prognose für das besonders schwierige Jahr 2022. „Steuerschätzer haben aber die Hoffnung, dass wir bei den Steuereinnahmen im Jahr 2023 in etwa wieder den Status Quo von vor Corona bekommen“. In der Vergangenheit, darauf verweist Einhaus nicht ohne stolz, sei es dem Landkreis gelungen, die Kassenkredite von über 70 auf derzeit 27 Millionen Euro zu drücken: Das ist das Minus im Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) des Kreishaushalts – also quasi das „Girokonto“ der Kreisverwaltung. Gelungen sei dies, durch „unser Ausgabeverhalten“, aber auch durch gute Steuereinnahmen aufgrund der Gesamtkonjunktur.

Denn über die Steuereinnahmen der Stadt/der Landgemeinden errechnet sich die Kreisumlage – für den Landkreis eine wichtige Einnahmequelle, für die Stadt/Landgemeinden hingegen oft ein Streitpunkt. Erster Kreisrat Henning Heiß sieht es aus Kreissicht so: „Wir als Landkreis finanzieren rund 53 Prozent der Aufwendungen für die Bevölkerung“ – die Stadt/Landgemeinden also insgesamt 47 Prozent. Für den Landkreis bedeute dies alleine im nächsten Jahr eine Ausgabe von 89,5 Millionen Euro – die Einnahme durch die Kreisumlage liege aber bei 88,4 Millionen Euro (die Kreisumlage bleibt bei 58,1 Prozentpunkten).

Den Vorwurf fehlenden Sparwillens weisen Einhaus und Heiß zurück. „Unser Verwaltungsentwurf für 2021 ist das Ergebnis mehrfacher heftiger Einsparungsrunden“, versichert Einhaus – dabei seien beispielsweise Wünsche aus der Kreisverwaltung nach mehr Personal zurückgewiesen worden. Dennoch gibt es Steigerungen: plus 15,69 Stellen im nächsten Jahr (knapp 1100 Mitarbeiter hat die Kreisverwaltung), plus 2,8 Millionen Euro bei den Personalkosten (59,6 Millionen Euro in 2021). Einhaus begründet dies mit gesetzlichen Vorgaben von Bund/Land – „uns wachsen die Aufgaben zu“ – und unter anderem damit, dass „wir als Dienstleister die hohen Erwartungen der Bevölkerung erfüllen müssen“. Heiß setzt hinzu: Manche Stelleninhaber finanzierten mit ihrer Arbeit – etwa im Fachdienst Straßenverkehr – ihre Personalkosten „komplett gegen“; mancherorts – etwa im Immobilienwirtschaftsbetrieb – sei eine Aufstockung wegen Mehrarbeit (Gymnasiumserweiterungen wegen G9) oder gesetzlicher Vorgaben (etwa Bundesteilhabegesetz) unabdingbar.

Im Finanzplan des Kreishaushalts fürs kommende Jahr sind Investitionen von 16,5 Millionen Euro veranschlagt: Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich dabei laut Kreisverwaltung um Pflichtausgaben (geschätzte 97 Prozent). Einhaus wird deutlich: „Wir haben nicht die Absicht, bei diesen Investitionen unter anderem für die Schulen, die Straßen, Feuerwehr und das Internet zu sparen, weil wir dann die Attraktivität des Landkreises schwächen würden.“ Zu den wenigen freiwilligen Kreis-Ausgaben gehören das Kreismuseum und die Kreismusikschule (KMS): Einhaus und Heiß zufolge sollte sich die Kreispolitik damit befassen, die KMS in der Peiner Innenstadt in einem Gebäude zusammenzufassen (vermutlich Neubau). Finanzieren will die Kreisverwaltung die Investitionen von 16,5 Millionen Euro mit einem Kredit über 9,5 Millionen Euro. Am 16. Dezember soll der Kreistag den Kreishaushalt 2021 beschließen.