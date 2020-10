Peiner Arcus besucht Matthias Möhle im Landtag

Normalerweise gehört das Empfangen von Besuchergruppen zum Alltag für die Abgeordneten des Landtags. Doch durch die Corona-Pandemie war der Besuch des noch relativ frisch renovierten Plenargebäudes zeitweise möglich. Umso erfreulicher, dass der P einer SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle nun zum ersten Mal wieder eine Besuchergruppe aus seinem Wahlkreis im Landtag begrüßen konnte.

Die Kontaktstelle der Arcus in Peine absolvierte das circa dreistündige Besucherprogramm, das aus einem Film zur Arbeit des Landtags und seiner Abgeordneten, der Teilnahme an einer Plenarsitzung auf der Besuchertribüne und einer Diskussionsrunde mit den jeweils zuständigen Abgeordneten besteht. Die Arcus ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die Menschen in psychischen Problemlagen unterstützt.

„Das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist etwas ganz anderes“

In der gemeinsamen Diskussion mit Möhle ging es vor allem um den Umgang mit sozialen Medien und wie diese die politische Kommunikation von Parteien und Abgeordneten verändert. Möhle zeigte sich erfreut über den ersten Besuch einer Gruppe seit Beginn der Pandemie. Unter der Berücksichtigung von Hygieneregeln kehre somit ein Stück weit Normalität ein. „Es ist schön, wieder physisch mit Bürgern in Kontakttreten zu können. Das ist doch noch einmal etwas ganz anderes als das Abhalten von Videokonferenzen oder die Kommunikation in sozialen Medien“, meinte der SPD-Abgeordnete.