Babysitten – Kursus in Wahle macht Teenager fit

Du würdest dir gerne mit Babysitting ein paar Euro dazu verdienen, dir fehlen aber grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Babys und (Klein-)Kindern? Außer mit vielen praktischen Tipps zum Babysitting beschäftiget sich der Babysitting-Kursus mit Entwicklungsstufen bei Kindern, Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für jedes Alter und mit dem Umgang mit schwierigen Situationen. Damit jeder für den ersten Einsatz gut gewappnet ist, erstellt der Kursus eine nützliche Checkliste für den Erstkontakt zwischen Eltern und Babysittern. Außerdem schauen sie auf Unfallgefahren und rechtliche Aspekte beim Babysitting. Am Ende bekommst du ein Zertifikat über die Kompetenzen.

Der Kursus findet statt am Montag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr statt in den Räumlichkeiten der Propsteijugend Vechelde in Wahle, Schulstraße. Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Für das Mittagessen wird eine Teilnehmergebühr von drei Euro erhoben; Getränke werden gestellt. Die Umsetzung des Seminars entspricht den geltenden Hygieneverordnungen. Anmeldungen unverzüglich an die Diakonin Carina Dohmeier unter carina.dohmeier@lk-bs.de per Mail. Anmeldungen gibt es im Internet unter www.evj-vechelde.de im Download-Bereich.