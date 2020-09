Falscher Handwerker erbeutet Schmuck in Peine

Ein falscher Handwerker hat am Dienstag Schmuck bei einem Rentner-Ehepaar in der Marktstraße erbeutet. Der Mann klingelte gegen 11.10 Uhr bei dem Ehepaar und täuschte einen Wasserrohrbruch in einer Nachbarwohnung vor. Aus diesem Grund müsse er dringend in der Wohnung des Ehepaares die Wasserrohre überprüfen.

Täter greift Schmuckkästchen und flüchtet

Die beiden 78- und 80-jährigen Wohnungsinhaber schenkten dem Unbekannten Glauben und ließen ihn in ihre Wohnung. Nachdem er zunächst sämtliche Wasserhähne überprüfte, griff er im Anschluss ein Schmuckkästchen und flüchtete aus der Wohnung. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hat blonde, kurze Haare. Er sprach Hochdeutsch, trug eine Jeans und ein hellblaues Hemd.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red