Gartenkonzert im Kunsthof Mehrum

Nach dem begeisternden Konzert 2019 im Kunsthof Mehrum gibt es am 29. August ein Wiedersehen mit Robby Ballhause. Das kündigt Pieper Schiefer vom Kunsthof an. Robby Ballhause, Sänger, Gitarrist und der wohl amerikanischste unter den hiesigen Songwritern, ist in den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu Hause. Der musikalische Schwerpunkt des Hannoveraners vereinigt Elemente aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop. Die Melange daraus, „Greengras - Music“, sind melodische, mühelos handgemachte Songs. Die Texte seiner Lieder sind mal sarkastisch, mal lieblich, aber auch ironisch und humorvoll.

Es gelten die gültigen Abstands- und Hygieneregeln, das Ausfüllen eines Kontaktformulars ist Pflicht. Das Konzert findet bestuhlt statt. „Da es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gibt, ist eine Anmeldung vorab sehr empfehlenswert“, ergänzt Schiefer. Anmeldungen sind möglich per Mail an info@kunsthof-mehrum.de oder per Telefon: 05128-1488Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der weitläufige Landhausgarten ist geöffnet und für Verpflegung ist gesorgt. Beginn 18:30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Veranstaltungsort: Kunsthof Mehrum, Hauptstr. 47, 31249 Hohenhameln.

red