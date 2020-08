Acht „Neue“ sind im Kollegium des Peiner Silberkamp-Gymnasium

Mit großer Freude hat die Schulleiterin Ulrike Bock in einer Dienstbesprechung acht neue Kollegen zum neuen Schuljahr im Peiner Silberkamp-Gymnasium begrüßt: Das berichtet die Schule.

Corinna Klußmeier (Spanisch/Englisch), Frederik Häbel (Erdkunde/Deutsch) und Fabian Ecke Mathematik/Sport), der sein Referendariat am Silberkamp absolviert hat, kommen als junge Studienräte an die Schule. Aufgrund einer Versetzung unterrichten Gesine Holze (Biologie/Chemie) und Silvia Knospe (Französisch/Geschichte) nun an der Schule. Gebhard Marx wird mit Physik, Chemie und Mathematik ans Silberkamp abgeordnet.

Mit Caroline Engelhard (Deutsch/Kunst) und Joshua Hennies (Mathematik/Geschichte) komplettieren zwei Referendare das Kollegium. Dass die Stellen mit den Wunschkandidaten besetzt wurden und in den Mangelfächern geeignete Bewerber gefunden wurden, erfreut auch den Vize-Schulleiter Mathias Raabe, der für die Unterrichtsverteilung zuständig ist.

red