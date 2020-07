Vier langjährige Lehrkräfte der Bodenstedt-/Wilhelmschule (Bowi) gehen zum Schuljahresende in den Ruhestand. Schulleiter Wolfgang Sammer überreichte ihnen in einer kleinen Feierstunde die Entlassungsurkunden. Er lobte die „fröhlichen und positiven Begegnungen“ mit den vier Lehrern und wünschte ihnen einen angenehmen Ruhestand. Das Kollegium der Bowi verabschiedete sich mit einem Video, auf dem alle Lehrer selbst gestaltete Plakate mit guten Wünschen in die Kamera hielten. Marie-Luise Wardin, Lehrerin für Mathe und Sport, ist seit 1980 an der Schule, vorher unterrichtete sie in Braunschweig. „Ich war 40 Jahre hier, und das vor allem wegen der guten Zusammenarbeit im Kollegium“, betonte sie. Besonders das Miteinander von alten und jungen Kollegen habe immer gut geklappt.25 Jahre war Gudrun Brons an der Bowi. Sie unterrichtete zuletzt vor allem Deutsch und Englisch. Gern erinnert sie sich an viele nette Gespräche im Lehrerzimmer und an die hilfreiche Zusammenarbeit mit den Kollegen: „Alle unterstützen sich gegenseitig, das gibt Kraft für den anstrengenden Unterricht.“ Die Hauswirtschafts- und Textillehrerin Elke Meyer hat ihr gesamtes Berufsleben in Peine verbracht, zuerst 10 Jahre an der Dungelbecker Schule, dann 20 Jahre an der Lessingschule, und zuletzt 16 Jahre an der Bowi. „Die Kollegen und anderen Mitarbeiter der Schule sind mir ans Herz gewachsen“, sagte sie bei ihrer Verabschiedung. Sie werde die Kollegen vermissen und bedankte sich für die „tolle Zeit“. Seit 15 Jahren unterrichte Klaus Neugebauer Mathe und Naturwissenschaften an der Bowi. Er kam 1977 aus West-Berlin nach Peine und war zunächst 19 Jahre an der Eichendorff-Schule tätig, die damals noch Hauptschule war. „Nach 43 Jahren als Lehrer fällt mir der Abschied schwer“, sagte er und betonte: „An der Bowi gibt es ein super Kollegium und eine gute Zusammenarbeit – das ist nicht selbstverständlich.“Bildunterschrift:Das Foto zeigt von links nach rechts: Schulleiter Wolfgang Sammer, Marie-Luise Wardin, Elke Meyer, Gudrun Brons und Klaus Ne