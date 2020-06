Klinikum Peine retten – „Noch nichts in trockenen Tüchern“

Raus aus der AKH-Gruppe, weg von Celle – Ankunftsziel Landkreis Peine: So demonstrierte Betriebsrat des Klinikums Peine plakativ vor der Kreistagssitzung vorigen Mittwoch in der Gebläsehalle in Groß Ilsede. Der Landkreis Peine sei der „Lieblingsarbeitgeber" der Belegschaft, so Betriebsrätin Gabi Sukopp."