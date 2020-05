Keine Jubelrudel in Fußball-Kneipen im Kreis Peine

Das wird es dieser Tage erstmal nicht in den Kneipen geben, die sonst gerne Publikum mit Fußball-Übertragungen anlocken: Gemeinsames Zittern, Schwitzen oder Jubeln auf engstem Raum. Reine Kneipen und Vereinsheime bleiben weiterhin geschlossen (das Foto zeigt eine Szene in einer Kneipe in Dortmund 2015).