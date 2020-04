Mitglieder des Frauen-Netzwerks Peine beteiligen sich an der Diskussion gesellschaftlicher Themen. Sie treffen sich zum Diskutieren. Diesmal taten sie das wieder mit Peines Superintendent Dr. Volker Menke. Es ging um den Themenkomplex Frieden und geschlechtergerechtes Zusammenleben.

Zum Gespräch mit Menke wurden auch zwei neue Netzwerkfrauen, Dr. Gabriela Fellmann und Ulrike Hundt, begrüßt, heißt es in der Pressemitteilung der des Frauen-Netzwerks Peine.

Mit dem Superintendenten sei diskutiert worden, was christliche Kirchengemeinden und Moscheen für das friedliche und gute Miteinander tun. Außerdem sei es um Fragen gegangen wie: Sind Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt und wie äußert sich das?

„Ein Fazit dieses Abends war die Erkenntnis, dass ein gutes Miteinander nur durch mehr Anlässe zur Begegnung entstehen kann. Um Brücken zu bauen, ist es wichtig, Gemeinsamkeiten der Religionen zu erkennen, zu betonen und zu auszubauen – für eine starke, bunte und belastbare Demokratie. Das nutzt auch Frauen“, fasst Jutta Schubert vom Frauen-Netzwerk die Diskussion zusammen. Und: „Corona zeigt, wie wichtig lokale Netzwerke und lokales Agieren sind. Nicht nur, um Gesichtsmasken zu produzieren...“

Das Frauen-Netzwerk Peine gebe es seit 2010. Der Anspruch: Engagierte Frauen wollten und wollen mitmischen, frauen- und gesellschaftsrelevante Themen zu platzieren, Netzwerken und zusammen Spaß haben. Außerdem gehe es um Ressourcen-Management, Frauen erfolgreich machen und darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Kollegiale Beratung und „Coaching“ im Berufsleben zur Bewältigung von Krisen stünden genauso auf dem Programm wie gemeinsame Bildungsreisen.

Jutta Schubert fasst zusammen: „Gesellschaftspolitische Fragestellungen mit frauenspezifischem Blick in und auf unsere Gesellschaft, Zusammenleben mit zugewanderten Menschen in der Gegenwart und Zukunft, Kommunikation zwischen Kirchen, Vereinen und Bildungseinrichtungen im Landkreis und in der Stadt Peine.“