Minister Heil: Das Klinikum in Peine ist unverzichtbar

„Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens des Peiner Klinikums war ein Schock für den Landkreis und hinterließ bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit“ – so fasst der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil (Wahlkreis Gifhorn-Peine) und Bundesminister für Arbeit und Soziales das jüngste Geschehen um das Krankenhaus im finanziell angeschlagenen Klinikverbund der AKH-Gruppe Celle zusammen. Gleichzeitig blickt Heil mit Zuversicht in die Zukunft, für den Erhalt des Peiner Klinikums müssten nun alle Kräfte in Bewegung gesetzt werden müssen: „Das Peiner Krankenhaus leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität und die Gesundheit im Landkreis Peine. Gerade in Zeiten einer globalen Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, ist das Klinikum auch ein Garant der Hoffnung und der Sicherheit hier in Peine“, erklärt er in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Heil sichert in seiner Erklärung sein Engagement für das Klinikum zu: „Ich unterstütze unseren Landrat Franz Einhaus dabei, die Zukunft des Krankenhauses zu sichern. Ich stehe mit ihm im engen Kontakt und begleite auch die Gespräche zwischen dem Landkreis und dem Land Niedersachsen“. Es gelte ein Zukunftskonzept zu erarbeiten und die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen.

Der SPD-Spitzenpolitiker erklärte weiter, er setze sich bereits im Rahmen seiner Möglichkeiten für den Erhalt des Klinikums ein. Hierzu sei er „mit den politischen Verantwortlichen sowie den wichtigsten Akteuren im Gespräch“.

Insbesondere die Internetplattform „Wir für das Klinikum“ (www.wirfuerdasklinikumpeine.de) sieht Heil dabei als Stütze: „Das vielfältige Engagement für den Erhalt des Klinikums beeindruckt mich. Diese Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur Transparenz und hilft Interessierten, sich über den Stand des Klinikums zu informieren.“

Diese Plattform hat der frühere Vorsitzende des Betriebsrates im Klinikum, Axel Burgdorf, initiiert. Die Seite soll die Beschäftigten im Klinikum Peine unterstützen. Dort wird über alle Aktivitäten und Solidaritätsaktionen berichtet. Aber auch Hintergrundberichte zur Entwicklung des Klinikums sind zu finden, zusammengetragen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Burgdorf selbst erklärt dazu: „Eine Chance für das Klinikum Peine ist es, wenn die Gesellschafter des Klinikums Peine alle Kredite und Schulden übernehmen und so den Grundstein für einen Neuanfang legen würden. Doch diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das Krankenhaus wurde vor 17 Jahren schuldenfrei übergeben. Nun ist es Zeit, es schuldenfrei zurückzugeben.“

Hubertus Heil lobt zudem das Engagement der Belegschaft im Klinikum, diese verdiene „unser aller Unterstützung und Respekt“. Heil wörtlich: „Mein Dank gilt der Belegschaft, die sich trotz der gegenwärtigen Unsicherheit tagtäglich für die Patientinnen und Patienten einsetzt. Es ist ein Engagement, das Zuversicht gibt und ein Zeichen setzt. Ein Zeichen, dass wir gemeinsam jede Krise meistern können.“