Die Zahl der Corona-Infektionen in Peine steigt auf 21

Die Anzahl der bestätigten und registrierten Corona-Fälle im Peiner Land ist am Wochenende von 15 am Freitag auf 20 am Samstag gestiegen, und am Sonntagabend waren es 21 Fälle. Die Zählung des Kreis-Gesundheitsamtes meldete Landkreissprecher Fabian Laaß. Bei den neuen Fällen vom Wochenende handele...