Peines Kreisvolkshochschulleiter Klaus Schulze hört auf

Man merkt sofort, wie sehr sie alle Klaus Schulze am Herzen liegen. Egal, welchen Beruf oder welches Alter sie haben: ob Stahlarbeiter, Arbeitslose, Geschäftsleute, Studierte. Ob Schüler, Senioren und viele andere mehr. Einfach alle, die das Angebot der Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine nutzen. Am 1. April geht ihr Leiter Klaus Schulze in den Ruhestand. Ein Vierteljahrhundert hat er für die Schule gearbeitet. Im Gespräch mit unserer...