Vechelder Schüler schauen in die Sterne

Sie wollten mehr über unsere Erde, die Planeten und das Universum allgemein erfahren. Lena Heike war bereits beim Betreten des Vorführraums von der großen Kuppel beeindruckt und Larissa Damaschek freute sich über die tollen Sessel, die man auch nach hinten kippen kann, heißt es in der Mitteilung.

In der Vorstellung sei das Universum vorgestellt worden. Vom Heimatplanet Erde aus ging es immer weiter in die Galaxis, am Mond und den Planeten vorbei bis zu weit entfernten Sternen. Für Nina Lehmann war die Achterbahnfahrt um den Jupiter das Highlight, heißt es weiter. Und die mehr als 80 Schüler hatten nach der Vorstellung noch jede Menge Fragen, die die Angestellten des Planetariums beantworteten. Auf der Rückfahrt in den Bussen waren sich die Schüler einig: Es war ein toller Tag.