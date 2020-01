Gewerbsmäßiger Diebstahl - Zweieinhalb Jahre Haft für Peiner

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in elf Fällen, davon in einem Fall im Versuch, hat das Landgericht Hildesheim am Dienstag einen 23 Jahre alten Peiner zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Darüber hinaus sei seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt...