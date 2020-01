Die Peiner Polizei hatte es am Wochenende mit Drogen- und Alkoholdelikten und einer Fahrerflucht zu tun (Symbolbild).

Braunschweiger fährt in Vechelde betrunken quer über Kreisverkehr

Nach dem Wochenende berichtet die Polizei Peine von drei Verkehrsverstößen, teils entstand erwähnenswerter Sachschaden.

22-Jähriger in Vechelde unter Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs

Am Samstag kontrollierten die Beamten zunächst gegen 20 Uhr einen 22-Jährigen Fahrer in Vechelde. Bei der Kontrolle keimte in den Polizisten der Verdacht, dass der Braunschweiger unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht.

Sowohl ein Drogenvortest, als auch ein Atemalkoholtest verliefen positiv, berichtet die Polizei. Demnach stand der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Amphetaminen, dazu kam ein Alkoholwert von 0,12 Promille. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Braunschweiger fährt betrunken über Kreisel – 5.500 Euro Schaden

Zwar drogenfrei, dafür aber deutlich betrunkener war ein 46-Jähriger Braunschweiger am Sonntag, als er bei Vechelde einen Unfall verursachte. Laut Polizei fuhr der Mann der B1 aus Braunschweig kommend quer über den Kreisverkehr, von dem die B65 abzweigt. Dabei beschädigte er zwei Verkehrsschilder.

Bei der Unfallaufnahme merkten die Polizeibeamten, dass der Mann offenbar Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und kassierte den Führerschein ein. Den Sachschaden am Kreisverkehr beziffert die Polizei mit rund 5.500 Euro.

Fahrerflucht in Gemeinde Wendeburg

Zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr, befuhr ein Unbekannter die Duttensteder Straße in der Gemeinde Wendeburg. Hierbei touchierte er offenbar einen am Straßenrand geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Am Golf entstanden Schäden am hinteren linken Radkasten, in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/990890, zu melden. red