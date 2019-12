Feuerwerkskörper beschädigt in Peine Briefkasten

Ein oder mehrere Unbekannte haben am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Pfingststraße in Peine den Briefkasten eines Mehrparteienhauses beschädigt. Die Täter zündeten offenbar einen Feuerwerkskörper, der in dem Briefkasten explodierte. Sie flüchteten unerkannt. Ein Schaden von etwa 400 Euro entstand laut Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990, zu melden.

