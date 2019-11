Fahrer rammt Wagen in Peine und flüchtet

Ein Fahrer hat in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, auf der Hannoverschen Heerstraße den Passat eines 50-Jährigen, der am rechten Straßenrand in Richtung Vöhrumer Straße geparkt war, beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder