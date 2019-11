Unbekannte erbeuten in Peine wertvollen Schmuck

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagnacht bis Montagmorgen in ein Haus im Mödesser Weg in Peine eingestiegen und haben offensichtlich nach Wertgegenständen gesucht. Sie konnten diverse Schmuckstücke der 87-jährigen Bewohnerin erbeuten. Anschließend flohen sie unerkannt. Ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstand laut Angaben der Polizei.