Im Baugebiet Kreuzstein in Lengede wird Steinkreuz aufgestellt

Bürgermeisterin Maren Wegener, Ortsheimatpfleger Werner Cleve und Ortsbürgermeisterin Monika Herbst am Steinkreuz vor dem Baugebiet„Kreuzstein“ in Lengede.

Die Erschließung dieses Baugebietes wurde im Herbst 2015 archäologisch begleitet, heißt es in der Pressemitteilung. „Knapp 250 archäologische Befunde wurden hier in unserer Gemeinde Lengede ausgegraben, das ist eine Menge“, wird Bürgermeisterin Maren Wegener zitiert. Ein großes Dankeschön gelte allen Beteiligten, dem Archäologenteam Thomas Budde und Jörg Weber und insbesondere Werner Cleve.

Als Zeichen der Namensgebung des Baugebietes „Kreuzstein“ und als Hinweis auf die historische Bezeichnung dieser Feldmark in Lengede wurde nun ein Steinkreuz aufgestellt. Das Original, so heißt es in der Mitteilung, wurde im Nahbereich gefunden und liegt nun vor dem evangelischen Gemeindehaus an der Bäckerstraße.