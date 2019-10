Peiner Landwirte protestieren gegen das Agrarpaket

Sie stehen an vielen Stellen im Landkreis Peine: Grüne Kreuze. Manche stehen „solo“, andere sind mit Erklärungen versehen, mit Appellen an alle Menschen, an die Verbraucher von Lebensmitteln. Es sind Mahnzeichen, mit denen die Landwirte Politik und Gesellschaft zum Nachdenken anregen wollen. Mit den grünen Kreuzen richten sich die Landwirte gegen das Agrarumweltpaket, das Bundeslandwirtschafts- und Umweltministerium Anfang September...