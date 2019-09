Polizeihundesportverein wirbt für Demo vor Peiner Rathaus

Der Polizeihundesportverein (PHSV) am Goltzplatz in Peine kämpft weiter um sein Überleben. Am Dienstag übergibt der Verein im Peiner Rathaus eine Unterschriftenliste mitsamt Petition und der Forderung: „Das Vereinsheim darf nicht abgerissen werden.“ Verbunden ist das mit einer Demonstration des PHSV vor dem Rathaus, an der die Bevölkerung teilnehmen möge.

Nach Überzeugung der Stadtverwaltung ist das Vereinsheim vor Jahrzehnten ohne Baugenehmigung errichtet worden – daher müsse es entfernt werden. Sollte es abgerissen werden, müsste sich der PHSV nach eigener Aussage unweigerlich auflösen, wäre ein Fortbestand nicht mehr möglich.

Laut der PHSV-Vorsitzenden Silke Schöner werden die Stadtsprecherin Petra Neumann und Stadtbaurat Hans-Jürgen Tarrey am Dienstag im Rathaus die Unterschriftenliste mitsamt Petition entgegennehmen. „Wir sind davon ausgegangen, dass Bürgermeister Klaus Saemann die Unterschriftenlist entgegennimmt“, ist Silke Schöner enttäuscht. Petra Neumann und Hans-Jürgen Tarrey seien bei „keinem Gespräch dabei gewesen, das wir mit der Stadtverwaltung geführt haben“, wundert sich Silke Schöner. Zudem dürften bei der Übergabe nur maximal zwei Personen vom Verein anwesend sein.

Aus diesen Gründen haben sich die Mitglieder und der Vorstand des PHSV Peine entschieden, eine Demonstration vor dem Rathaus zu organisieren. „Wir bitten deshalb alle Bürger und Hundebesitzer, uns bei dieser Demo mit ihrer Anwesenheit zu unterstützen“, appelliert Silke Schöner. Bei der Veranstaltung werde der PHSV „deutlich und wahrheitsgetreu“ über die Gespräche mit dem Bürgermeister und den Vertretern der Stadtverwaltung berichten. Zudem werde der Verein auf „angeblich nicht beantwortete Fragen“ antworten.

Der Polizeihundesportverein lädt den Rat der Stadt Peine ausdrücklich zu der Demo ein, um ihm zu zeigen, wie „mit uns als ehrenamtlich tätigen Verein umgegangen wird“. Silke Schöner: „Leider gibt es bei den Sitzungen des Rats in der Bürgerfragestunde lediglich für Peiner Bürger eine Redeerlaubnis. Vereine der Stadt Peine, deren Vorstände nicht in Peine wohnen, haben somit keine Möglichkeit, vor dem Rat zu sprechen oder Fragen zu stellen. Vielleicht wären einige Abstimmungen des Rats dann anders verlaufen?“

Die Demonstration am Dienstag, 10. September, vor dem Peiner Rathaus beginnt um 16.30 Uhr. Die Übergabe der Unterschriftenliste mit Petition im Rathaus ist für 17 Uhr geplant.