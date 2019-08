Boule-Aktionstag mit der Lebenshilfe

Die Boule-Gruppe des TSV Arminia Vöhrum hat zusammen mit der Lebenshilfe Peine einen Aktionstag organisiert. Dabei spielte die Gruppe gemeinsam mit Teilnehmern der Lebenshilfe auf der Vöhrumer Tennis- und Bouleanlage. Der Bouleplatz wurde vor sieben Jahren auf einem ehemaligen Tennisplatz errichtet – heute spielen hier 25 Vereinsmitglieder regelmäßig.

Auf den Aktionstag mit der Lebenshilfe hätte sie sich besonders gefreut, berichtet die Gruppe. „Es macht uns immer wieder Freude, zusammen mit den Teilnehmern der Lebenshilfe Boule zu spielen“, betonte Werner Geisthardt, Spartenleiter beim TSV Arminia. Susanne Brandes-Ernst, die den Aktionstag seitens der Lebenshilfe organisiert, war mit zehn Teilnehmern und vier Betreuern angereist. Somit sei eine Rundum-Betreuung für alle sichergestellt gewesen, teilt der TSV mit. Einige der Teilnehmer waren bereits Gäste bei vorangegangenen Boule-Spielen in Vöhrum, entsprechend herzlich sei die Begrüßung gewesen.

Auf vier Bahnen verteilten sich die Teams – der Spaß stand natürlich im Vordergrund, betont der Verein. Die Regeln wurden allen Teilnehmern kurz erklärt: Erst wird „das Schwein“, eine kleine Kugel, geworfen, dann müssen alle Spieler versuchen, mit ihren eigenen zwei Kugeln so dicht wie möglich, an die kleine Kugel heranzukommen. Vielen Teilnehmern gefiel das laut Aussage des TSV: „Spaß und ein wenig Ehrgeiz, ein schönes und fröhliches Miteinander, was wollen wir mit unserem Sport mehr erreichen?“, freute sich Geisthardt.

Auch die Teilnehmer äußerten sich ähnlich. „So ein schöner Tag dürfte nie zu Ende gehen“, sagte ein Spieler. „Das hat uns einfach Spaß gemacht“, ergänzte ein weiterer. Zum Abschluss grillten die Sportler vom TSV mit den Teilnehmern der Lebenshilfe. Für das nächste Jahr ist eine Wiederholung geplant.