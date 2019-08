Zwei Brandherde gab es am vergangenen Samstag auf dem früheren Steinbach-Gelände in Hohenhameln. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat einen Tatverdächtigen.

Mutmaßlicher Brandstifter klaut Zigaretten in Hohenhameln

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Hohenhameln hatten am vergangenen Samstag diverse Einsätze (wir berichteten). Unter anderem gab es zwei Brandstiftungen, meldete die Polizei Peine, die einen Tatverdächtigen ermittelte.

„Am Samstagmittag kam es in Hohenhameln, Kernort, zu insgesamt drei Bränden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Peine allesamt durch Brandstiftung verursacht worden sein dürften“, hieß es in dem Polizeibericht.

Zunächst brannte auf dem Schulgelände der Realschule in der Harberstraße ein Reisighaufen. Während die Feuerwehr im Löscheinsatz war, wurde festgestellt, dass es auf dem angrenzenden Firmengelände der Firma Steinbach ebenfalls brannte. Dort gab es nach Polizeiangaben zwei unabhängig voneinander existierende Brandherde. Beide Brände löschte die Feuerwehr schnell. So wurde eine Ausbreitung verhindert.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung sei später ein Jugendlicher im Umfeld des Einkaufszentrums in der Straße Meierkamp aufgegriffen worden. Dieser habe in dem Supermarkt Zigaretten gestohlen, berichtet die Polizei weiter.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die Polizei Peine am Montag ergänzend mit, dass es von Bürgern eine Beschreibung einer Person in der Nähe der Brandherde am Samstag gegeben hatte. Die passte auf den Zigarettendieb. Dieser sei nun ein Tatverdächtiger und nach der Aufnahme der Personalien einem Erziehungsberechtigten übergeben worden. Er sei 15 Jahre alt und stamme aus dem Raum Hannover.

Anwohner, die Samstagmittag im Ortsgebiet von Hohenhameln Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten führen können, melden sich bitte bei der Polizei Peine unter (05171) 999-0.