Neuer Peiner Pastor Julian Bergau wird ordiniert

Gute 30 Jahre ist es her, dass zuletzt eine Ordination in der Lutherkirche in der Südstadt vollzogen wurde. Am Samstag freute sich Landessuperintendent Eckhard Gorka, den neuen Pastor Julian Bergau im Amt zu begrüßen. In einem feierlichen Gottesdienst segnete er ihn für die neuen Aufgaben. Für den enstprechenden musikalischen Rahmen sorgten der ökumenische Chor und Ina Wilhelm an der Orgel.

„Herzlich willkommen in der Firma Gott, Sohn, Geist und Nachfolger am Walzwerk. Hier ist das Merkblatt zur Arbeitssicherheit. Hier das für den Datenschutz. Unterschreiben Sie bitte jeweils unten links. Da ist Ihre Werkbank. Wir arbeiten im Drei-Schichten-System rund um die Uhr. Als Anfänger brauchen Sie aber nur zwei Schichten zu arbeiten – pro Tag. Glückauf.“ So begann der Landessuperintendent gewohnt humorvoll seine Predigt.

Er umriss den Werdegang Bergaus, der 1983 in Hannover in eine Pastorenfamilie geboren wurde. Nach einem Ausflug in die Kulturwissenschaften studierte er Theologie in Göttingen, absolvierte dort auch sein Vikariat und schrieb seine Doktorarbeit. 2006 heiratete er dort. Mit seiner Frau Elizabeth hat er zwei Söhne, Paul und Benjamin.

Nun tritt Julian Bergau seinen Probedienst in der Lutherkirche an und beendet die kurze Vakanzzeit, die nach dem Weggang von Pastor Dr. Sebastian Thier im Februar entstanden war. Alle Ordinationsfragen beantwortete Bergau mit einem klaren „Ja, ich bin bereit“ und auch die Gemeinde bekräftigte eindeutig, ihren neuen Seelsorger unterstützen zu wollen. Superintendent Dr. Volker Menke verlas die Ordinationsurkunde und abschließend gaben Kirchenvorsteher, Kollegen und Weggefährten dem frisch gebackenen Pastor Segenswünsche mit auf den Weg.

Als erste Amtshandlungen las Pastor Bergau dann die Fürbitten und entließ die Gemeinde mit dem Segen. In der benachbarten Lutherkapelle warteten bereits Sekt, Saft und ein kleiner Imbiss auf die Gäste, unter ihnen Kollegen aus dem Stadtverband der Kirchen, Vertreter der Takva-Moschee, der katholischen Gemeinde und des Kindergartens und Familienzentrums. Nach dem Reigen der Grußworte gab es noch reichlich Gelegenheit, mit dem neuen Pastor ins Gespräch zu kommen.