82-jährige Peinerin bei Handtaschenraub schwer verletzt

Eine 82-jährige Frau aus Peine ist nach Polizeiangaben am Sonntag, 4. August, gegen 14.40 Uhr Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Durch einen Sturz wurde sie zudem schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin zu Fuß auf dem Gehweg des Pulverturmwalls in Peine unterwegs, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Dort war ihr offensichtlich der bislang unbekannte männliche Täter zu Fuß entgegengekommen. Der Mann habe der Seniorin plötzlich die Handtasche entrissen, die die Frau unter ihrem Arm getragen habe. Dabei sei die 82-Jährige gestürzt.

Die Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme gebracht werden, so Oppermann weiter. Der Täter flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Er erbeutete eine braune Lederhandtasche, eine geringe Menge an Bargeld sowie eine Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05171) 9990.