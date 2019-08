Vöhrum. Die Polizei entdeckt die Waffe am Hosenbund. Den Mann erwartet ein Verfahren nach dem Waffengesetz.

Mann versteckt in Peine Säbel unter Pullover

Polizeibeamte haben am Mittwoch um 23.45 Uhr in der Margaretenstraße in Peine-Vöhrum einen Mann überprüft. Hierbei entdeckten sie einen hinter dem Hosenbund getragenen 40 Zentimeter langen Säbel. Der Mann versuchte, diesen mit einem Pullover zu verdecken. Die Polizei stellte den Säbel sicher und leitete ein Verfahren nach dem Waffengesetz ein.