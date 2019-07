Zum Lied vom Kürbiskuchen gibt’s in Wense Quark

Das Folk-Duo „Oak Hill Road“ war zum ersten Mal in Wense zu Gast. Seinem Namen entsprechend, bot es am Freitagabend im „Ku(h)lturstall“ ein erdiges Programm und nahm die Zuhörer mit auf einen „Roadtrip“, wie das heutzutage heißt. Florian Hirle und Helmuth Baumann erzählen in ihren Songs Geschichten...