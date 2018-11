Besucher aus Ghana informieren sich über Solaranlagen

Eine Schülergruppe aus Ghana besuchte am Wochenende den Solarpark in Wierthe. Gemeinsam mit ihren Gastgebern verbrachten sie zehn Tage in Deutschland, bevor es am heutigen Montag wieder in die Heimat geht. Der Besuch ist Bestandteil einer noch ganz frischen Schulpartnerschaft zwischen der Berufsbildenden Schule BBS 1 in Gifhorn und der St.-Germain-Schule in Agona Swedru im Süden Ghanas. „Unserer Schülergruppe hat in den Herbstferien...