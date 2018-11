Vier Streicher begleiten bei Gospels und Weihnachtsliedern

In der evangelischen Kirche in Lengede beginnt die Adventszeit mit einem besonderen Highlight: Der Lengeder Gospelchor „Take My Hand“ wird den Auftakt zu Beginn des neuen Kirchenjahres am Freitag, 30. November, ab 19.30 Uhr mit seinem dritten Adventskonzert gestalten. Gehörten anfangs...