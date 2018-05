22. Härke-Fest – Livemusik auf dem Brauereihof

Das Härke-Hoffest ist in jedem Jahr ein Anziehungspunkt für Tausende von Partygängern. Foto: Archiv

Peine Der Eintritt am Samstag, 26. Mai, ist frei. Auf der Bühne treten auf: die Kreismusikschule Peine, das „Betty Ford Orchestra“ und „Grace“

Nur noch eine Woche: Das 22. Härke-Hoffest auf dem Brauereihof in Peine findet am Samstag, 26. Mai, statt. Der Eintritt ist – wie immer – frei. Das große Fest mit Livemusik ist in jedem Jahr ein Anziehungspunkt für Tausende von Partygängern.

Der Samstag steht laut Ankündigung ganz im Zeichen von musikalischen Beiträgen aus Peine und Bands aus der Region. Beginnen wird gegen 17 Uhr die Kreismusikschule Peine. Danach folgt gegen 19 Uhr das „Betty Ford Orchestra. Der Höhepunkt am späteren Abend ist der Auftritt der Top-40-Partyband „Grace“.

Das „BFO“ mit Jan und Tim Siegfried sowie Gerrit Besser verspricht eine ultimative Rockshow mit schnörkellosen, kompromisslosen Rock’n’Roll – frei nach dem Motto „nicht schön, sondern geil und laut“.

Die im März 1989 gegründete Formation „Grace“ präsentiert die Gassenhauer und Top-1-Hits aus den 1980er und 1990er Jahren mit dem Sound von heute und die Top-Hits aus den aktuellen Charts.