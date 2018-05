Peine Der Kreisverband Gifhorn-Peine der AfD (Alternative für Deutschland) teilt sich, so der Wille der Mitglieder, in zwei eigenständige Kreisverbände auf. „Wir wollen uns noch mehr auf die lokalpolitischen Themen der beiden Kommunen konzentrieren und deutlich mehr Präsenz in beiden Kreisstädten zeigen“, erklärt Vorsitzender Oliver Westphal (Edemissen) in einer Mitteilung.

