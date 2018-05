Jetzt noch für Local Heroes bewerben!

Peine Anmeldeschluss für den Vorentscheid der Regionen Peine und Hildesheim in Gadenstedt ist am 14. Mai.

In diesem Jahr wird in Peine wieder der bundesweite Bandcontest Local Heroes stattfinden, veranstaltet von Jaci Hitschrich (Kontaktstelle Musik) und William Niese (freier Veranstalter). 2017 wurden die Vorentscheide der Regionen Hildesheim und Peine zusammengeführt; dies ist auch in diesem Jahr der Fall.

Alle Bands können kostenfrei teilnehmen. Das Konzertprogramm muss aus eigenen Songs bestehen. Weitere Voraussetzungen: Der Altersdurchschnitt darf 30 Jahre nicht überschreiten. Und mehr als die Hälfte der Mitglieder müssen in einem der beiden Landkreise wohnen.

Bewerbungen und Informationen: kontaktstelle-musik@landkreis-peine.de oder urbi-et-orbi.god@gmx.de. Anmeldeschluss für beide Regionen ist am Montag, 14. Mai. Der Vorentscheid soll am 22. Juni im Black Hand Inn Gadenstedt stattfinden. Genauere Informationen zum Umfang der Bewerbung und dem Wettbewerb gibt es online unter www.localheroes-nds.de und www.kultur-peinerland.de.