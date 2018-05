Peine Die Polizei hat am frühen Montagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Straße Am Berge in Duttenstedt einen gestürzten und verletzten Radfahrer aufgegriffen, den ein Zeuge gemeldet hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,03 Promille. Dem 21-jährigen Radfahrer aus Wendeburg wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder