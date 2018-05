Das Peiner Finanzamt ist besonders schnell

Die Finanzämter benötigen mehr Zeit für die Bearbeitung einer Steuererklärung als im Vorjahr. Der bundesweite Schnitt beträgt 55,4 Tage, 2,4 Tage schlechter als 2017. Das geht aus einer Erhebung der Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de hervor, in der 300 000 abgegebene Steuererklärungen anonymisiert ausgewertet wurden. Das Finanzamt an der Duttenstedter Straße in Peine hingegen hat sich der...