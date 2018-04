Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus

Peine Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 18.30 und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Stadtblick in Vechelde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter über eine Terrassentür in das Wohnhaus gelangt, haben die Räume durchsucht und Schmuck und Bargeld gestohlen. Die...