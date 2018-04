Jungjäger bestehen Grünes Abitur

Wer in Deutschland die Jagd ausüben will, benötigt einen Jagdschein. Er wird nach bestandener Jägerprüfung erteilt. Diese Voraussetzung erfüllen jetzt drei Frauen und 13 Männer, die ihr Grünes Abitur bestanden haben. Rolf Meine, Ausbildungsleiter in der Jägerschaft des Landkreises Peine, begrüßte...