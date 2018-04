Schützengilde Vöhrum holt den „Pott“

Nach spannenden Wettbewerben der 16 Mannschaften mit 64 Teilnehmern holten sich die Schützen der Schützengilde Vöhrum bei der 25. Auflage des Schießens um den Wanderpokal der Stadt Peine am Wochenende den „Pott“ – gefolgt vom Team des TSV Adler Handorf und dem Peiner Walzwerker-Verein. Die Siegerehrung nahmen Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) und Michael Knittel, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins VSG Dungelbeck, vor.

Geschossen wurde auf der Anlage des Ausrichters am Bruchweg in Dungelbeck auf 50 Meter mit Kleinkaliber. Sieger wurde schließlich bei der Mannschaftswertung das Team mit dem niedrigsten Teiler. Je Team waren vier Schützen am Start. Während der Siegerehrung hob Saemann den hohen Stellenwert des Wettbewerbs hervor. „Es ist eine Traditionsveranstaltung und in diesem Jahr sogar mit einem Jubiläum“, sagte er. Das Treffen bringe Vereine zusammen und fördere die Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehe dabei stets der sportliche Aspekt. Der Wettbewerb habe sich bewährt und werde gut angenommen. „Vor allem hat es noch nie Probleme gegeben, einen Ausrichter zu finden. Wir haben jetzt sogar schon für die nächsten vier Jahre Ausrichter im Programm“, ergänzte Saemann.

Die Dungelbecker Schützen waren übrigens die ersten Sieger vor 25 Jahren. 2019 wird der Wettbewerb beim SV Telgte ausgetragen.

Prämiert wurden zudem die besten drei Einzelschützen. Auf Platz eins landete dabei Christiane Borchert-Edeler vor Rebecca Knorr (beide Vöhrum) und Holger Steinmann (Woltorf). Der MTV Vater Jahn Peine erhielt als Titelverteidiger den Erinnerungspokal.