Hannover. Eine Lufthansa-Maschine mit Ziel Frankfurt musste in Hannover notlanden. Der Grund: Rauch im Cockpit. Die Ursache ist noch unklar.

Rauch im Cockpit hat in einer Lufthansa-Maschine am Sonntagnachmittag für Aufregung gesorgt: Der Pilot brach den Weg nach Frankfurt ab und landete zur Sicherheit auf dem Flughafen Hannover. Das sagte eine Flughafensprecherin in Hannover.

Die 89 Fluggäste und vier Crewmitglieder hätten die Maschine auf normalen Weg verlassen können. Es sei niemand verletzt worden, sagte die Sprecherin. Auch ein Brand sei nicht entdeckt worden. Warum es in der CRJ900 des kanadischen Flugzeugbauers Bombardier zu einer Rauchentwicklung im Cockpit gekommen ist, sei noch unklar.

Auch interessant

Flugzeugbauer Nach Pannen-Serie: Kann man noch mit Boeing fliegen? Von Dominik Bath

Lufthansa-Maschine in Hannover notgelandet – Flugzeug in Dänemark gestartet

Die Maschine war auf dem Weg vom dänischen Billund nach Frankfurt/Main. Die sogenannte Sicherheitslandung wurde von der Flughafenfeuerwehr in Hannover auf dem Rollfeld routinemäßig begleitet. Lufthansa-Techniker hätten nun die Untersuchung der Herkunft des Rauchs aufgenommen, sagte die Flughafensprecherin.

pvt/dpa