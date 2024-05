Berlin. Am Playa de Palma auf Mallorca ist ein 21-jähriger Deutscher tot aufgefunden worden. Noch ist unklar, was zum Tod des Urlaubers führte.

Schock auf Mallorca: Am Pfingstmontag, 20. Mai, ist in S‘Arenal an der Playa de Palma ein deutscher Tourist tot aufgefunden worden. Das berichtet unter anderem die spanische Zeitung „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Demnach soll der 21-Jährige gegen 8.20 Uhr blutüberströmt und bewusstlos in einer Gasse hinter einem Hotel nahe des Balneario 1 gefunden worden sein.

Versuche, den Verletzten wiederzubeleben, blieben Medienberichten zufolge ohne Erfolg. Nun ermittelt die Mordkommission. Noch ist nicht klar, wie es zum Tod des jungen Mannes kommen konnte.

Balkonsturz oder tödliche Attacke?

Zur Todesursache wird in den Medien bereits spekuliert. Die spanische Zeitung „Cronica Balear“ hielt einen tödlichen Sturz vom Balkon zunächst für ausgeschlossen. Die Leiche weise keinerlei Knochenbrüche auf, die dafür sprechen würden. Stattdessen gebe es Hinweise auf eine körperliche Attacke.

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu den Spekulationen. Eine Sprecherin der Nationalpolizei verwies auf die Mordkommission, die zur Stunde mit der Spurensicherung beschäftigt sei. Die Leiche des jungen Mannes solle ins Gerichtsmedizinische Institut nach Palma gebracht werden.

Wie verschiedene Medien berichten, hatten die Freunde des Mannes, die mit ihm ihren Urlaub auf Mallorca verbrachten, seit Stunden nichts mehr von dem Verstorbenen gehört und nach ihm gesucht. Laut der „Mallorca Zeitung“ waren sie es, die ihren Freund leblos in der Gasse fanden. „Cronica Balear“ berichtet dagegen, dass Mitarbeiter einer örtlichen Wäscherei den Mann gefunden hätten.