Berlin. Vor der Küste Menorcas ist am Montag ein Hai gesichtet worden. Ein Strand wurde für 20 Stunden gesperrt. Doch Sichtungen sind häufig.

An der Küste der beliebten Ferieninsel Menorca in Spanien wurde am Montag ein Hai gesichtet. Der Strand von Arenal d‘en Castell in der Gemeinde Es Mercadal musste daraufhin gesperrt werden. Bei dem Tier soll es sich um einen Blauhai handeln, wie die Nachrichtenseite Menorca.info berichtet. Der Hai sei vom Ufer aus deutlich zu erkennen gewesen, da er sich von einer Seite der Bucht zur anderen bewegte.

Die Rettungsschwimmer hätten schnell reagiert und den Notruf gewählt. Urlaubern und Anwohnern wurde das Baden verboten – die rote Flagge wurde gehisst. Der Strand war 20 Stunden lang komplett gesperrt. Es soll zu keinen Zwischenfällen gekommen sein.

Laut Menorca.info wurden Blauhaie in den vergangenen Jahren fast täglich nahe der Küsten Menorcas gesichtet.

Angriffe von Blauhaien sind äußerst selten

Blauhaie gehören zu den häufigsten Haien der Welt. Ausgewachsene Tiere werden normalerweise bis zu 3,50 Meter lang, in Einzelfällen können die Haie jedoch auch deutlich größer werden. Der Blauhai gilt als eine der für den Menschen potentiell gefährliche Haiart. Angriffe sind jedoch äußerst selten.

fmg