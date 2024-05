Rom. Italien gilt als Land der Romantik. Immer mehr heiratswillige Paare geben tausende Euro aus, um ihre perfekte Traumhochzeit zu feiern.

Atemberaubende Kulissen, echte Gastfreundschaft und fantastische Kulinarik: Immer mehr Paare träumen von einer Hochzeit in Italien. Auf dem kleinen Standesamt in einem toskanischen Dorf oder direkt am Sandstrand, in einer Kirche mit Ausblick auf den Gardasee oder doch lieber in einem Weingut in den Prosecco-Hügeln – Hauptsache Italien.

Das Angebot an Traumhochzeiten in einem Land, das für Romantik steht, ist groß. Inzwischen stehen Heiratswilligen ganz neue Möglichkeiten offen. Wer es stilvoll will, dem stellen viele Gemeinden in traumhaften Ortschaften Villen und Paläste für elegante Hochzeiten zur Verfügung. Und füllen so ihre Kassen.

Traumhochzeit in Italien: Diese Möglichkeiten stehen Paaren offen

Die Stadt Rom lockt jetzt mit dem „Ja“-Wort im prunkvollen „Roten Saal“ im Rathaus auf dem Kapitol-Hügel. Das hat natürlich seinen Preis: Etwa 1400 Euro kostet eine Hochzeit an Wochentagen. Will man am Wochenende heiraten, sind 1600 Euro fällig. Wer seinen Geldbeutel schonen will, kann auf den Strand von Ostia, 30 Kilometer von Rom, ausweichen. Für 700 Euro unter der Woche und 800 Euro am Wochenende ist die Vermählung zu haben.

Bevorzugen Sie eine kirchliche Hochzeit? Dann steht man in Rom vor der Qual der Wahl, denn in der Ewigen Stadt ist das Angebot an stimmungsvollen Kirchen riesig. Deutschsprachige Paare können sich für die deutsche Pfarrkirche Santa Maria dell‘Anima unweit der Piazza Navona entscheiden, evangelische Zeremonien werden in der Christuskirche gefeiert.

Hochzeiten in Museen, unter altehrwürdigen Säulen griechischer Tempel, in Kulturstätten und auf archäologischem Gelände sind der letzte Schrei für Feiern im kommenden Frühling und Sommer. Hier ist eine Menge möglich: Paare können sich vor den Tempeln der Unesco-Weltkulturerbe-Ruinenstätte Paestum im süditalienischen Kampanien ewige Treue schwören.

Boomendes Geschäft: So teuer sind die Traumhochzeiten

Auch der archaische Hera-Tempel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, einer der größten noch erhaltenen griechischen Steintempel im Mittelmeerraum, ist gleichfalls eine ideale Kulisse für Traumhochzeiten. Bis zu 2000 Euro kostet eine Zeremonie vor den mächtigen Kolonnen der Paestum-Tempel. Wer knapper bei Kasse ist, begnügt sich mit Hochzeitsfotos: Das Shooting vor den Tempelsäulen kostet nur 200 Euro. Venedig ist auch eine Option: Die Stadt der Liebe stellt die romantischen Säle seines Rathauses zur Verfügung. Und in Mantua kann man in einem fürstlichen Renaissance-Palast den Bund fürs Leben schließen.

Für die perfekte Hochzeit geben Paare bisweilen zehntausende Euro aus. © iStock | fabrycs

Vor allem nach der Pandemie boomt das Geschäft mit den Hochzeiten in Bella Italia. 11.000 Ausländer haben sich 2022 in Italien das Ja-Wort gegeben, im vergangenen Jahr waren es 13.600, in diesem Jahr wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Gut betuchte Paare reisen oft mit Hunderten von Gästen nach Italien. Das Geschäft mit den Hochzeiten generiert einen Jahresumsatz von 800 Millionen Euro, schätzen Branchenexperten. Ausländische Paare geben im Durchschnitt 60.000 Euro für eine Hochzeit in Italien aus, bei steigender Gästezahl wachsen logischerweise die Kosten.

Malerische Kulissen: Diese Luxushochzeiten wollen die Superreichen

Inzwischen boomt das Geschäft der Wedding Planner, die für Superreiche Traumhochzeiten organisieren. „Besonders ausgabefreudig sind Paare aus Asien und den USA. Wir sind hier, um ihre Träume zu erfüllen und bieten ihnen die schönsten Kulissen Italiens an“, berichtet Elvia Venosa, die als „Königin“ der italienischen Wedding Planner gilt. Seit 20 Jahren ist sie als Organisatorin von Hochzeiten und Luxusevents tätig. Mit ihrer Tochter Valeria führt sie die Gesellschaft „Italy Wedding Planner“, die Kunden aus der ganzen Welt betreut.

Wedding Planner erfüllen ihren internationalen Kunden den Traum der perfekten Hochzeit. © iStock | boggy22

„Ein Wedding Planner ist wie ein Orchesterdirigent, der die unzähligen organisatorischen Aspekte einer Hochzeit mit Klasse auf die Reihe bringen muss. Wir gehen von den Vorstellungen und vom Budget der Kunden aus, um ihre Wünsche zu erfüllen. Für eine elegante Hochzeit muss man im Durchschnitt 1000 Euro pro Gast berechnen“, berichtet Venosa. Besonders hoch im Kurs ist derzeit der Comer See, wo Stars wie George Clooney ihre Residenz haben. „Um die elegante Villa Balbiano mit atemberaubendem Ausblick auf den See zu mieten, muss man 50.000 Euro hinblättern und stark im Voraus planen“, so Venosa.

Paare aus Deutschland entscheiden sich oft für den Gardasee. „Das idyllische Dorf Malcesine mit seiner Burg ist besonders gefragt. Viele deutsche Heiratswillige kennen die Gegend aus dem Urlaub gut und entscheiden sich für eine Zeremonie hier“, berichtet Rafael Reichelsdörfer, Hochzeitsfotograf aus Hilpoltstein bei Nürnberg. Er hat bereits unzählige deutsche Paare bei ihrer Italien-Hochzeit begleitet. „Der bürokratische Aufwand ist nicht kompliziert. Die standesamtliche Zeremonie wird in italienischer Sprache abgehalten. Ein Dolmetscher ist erforderlich, wenn das Paar nicht über ausreichende Italienischkenntnisse verfügt“, berichtet Reichelsdörfer.

„Heiraten im Jahr 2024 bedeutet Heiraten in unsicheren Zeiten“

„Heiraten im Jahr 2024 bedeutet Heiraten in unsicheren Zeiten. Doch von Krieg und Krisen ist beim Hochzeit feiern zum Glück oft kaum etwas zu spüren“, meint Pauline Koehler, Gründerin und Geschäftsführerin von WeddyPlace, Deutschlands größtem digitalen Marktplatz für Hochzeitsplanung. Koehler erleichtert Brautpaaren ihr Vorhaben durch digitale Vermittlungsdienstleistungen.

Sie selbst hat in der toskanischen Chianti-Gegend einem italienischen Schweizer ihr Ja-Wort gegeben. Ihr Unternehmen hat sie mit ihrem Bruder Daniel 2018 als Startup gegründet, mit Hauptsitz in Berlin. WeddyPlace hat schon jetzt über 80.000 Brautpaare bei der Hochzeitsplanung unterstützt.