Berlin. In einer Werks- und Lagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen. Rauch breitet sich über Bozen aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

In der südtiroler Landeshaupstadt Bozen ist ein Großbrand ausgebrochen. Wie der „ORF“ berichtet, brach in einer Werks- und Lagerhalle am Mittwochvormittag ein Feuer aus. Eine massive Rachwolke breitet sich über der Stadt aus. Bilder und Videos waren am Mittwochvormittag auf „X“ zu sehen.

#EINSATZINFO: 08.05.24 - Großbrand im Mitterweg in Bozen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen pic.twitter.com/yQsWA9ZPke — LFV Südtirol UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) May 8, 2024

Eine Schule in unmittelbarer Nähe des Geschehens ist offenbar evakuiert worden. Die Lagerhalle gehört zum Unternehmen Alpitronic, das Ladesäulen für E-Autos herstellt. Bislang ist über Verletzte nichts bekannt. Mitarbeiter sollen sich nicht in der Halle aufgehalten haben. Die Halle soll wegen Renovierungsarbeiten geschlossen gewesen sein.

Der Flugraum über Bozen wurde gesperrt. Der Zivilschutz rät dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über giftige Gase sei bislang allerdings nichts bekannt. Am späten Vormittag dauerten die Löscharbeiten an. Die Feuerwehr versucht laut ORF, das Dach der Halle aufzuschneiden, um das Feuer unter Kontrolle bringen zu können.

lro