Berlin. Adelige sind heute normale Bürger, doch einige machen jährlich Millionen – auch mithilfe des Staates. Was das den Steuerzahler kostet.

Thurn und Taxis, von Sayn-Wittgenstein, oder von Faber-Castell: Von den schätzungsweise 60.000 bis 80.000 Nachfahren historischer Adeliger in Deutschland sind heute nicht mehr alle superreich. Ganz so wie normale Bürger und Bürgerinnen leben sie aber auch nicht. Denn die Adelsprivilegien von damals sind heute immer noch wichtige Wirtschaftsprivilegien. Viele Adelsfamilien profitieren noch heute von speziellen Deals mit dem Staat – und verdienen damit teils sogar Millionen.

Denn manche Adelsnachkommen sind bis heute alles andere als Normalos: Gloria von Thurn und Taxis etwa umging Medienberichten zufolge einst eine 22 Millionen schwere Erbschaftssteuer auf den Nachlass ihres Mannes, indem sie dem Freistaat Bayern 2200 Erbstücke der Familie überließ. Ein Schachzug, der dazu beitrug, dass die Familie – wie andere Adelsnachfahren – auch heute über ein riesiges Vermögen verfügt.

Abschaffung der Monarchie: Adelige blieben trotzdem reich

Und der Geldbeutel der Adeligen wächst weiterhin. Um das zu verstehen, muss man einen Blick in die Vergangenheit werfen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Monarchie in der Weimarer Republik abgeschafft. Die Adeligen verloren dadurch viele Privilegien, das Familienvermögen blieb ihnen jedoch. Da der Staat pleite war, ließen viele Adelsfamilien Teile Ihrer Immobilien und Wertgegenstände ins staatliche Vermögen einfließen. Als Ausgleich garantierte ihnen der Staat eine langfristige finanzielle Versorgung.

Gloria von Thurn und Taxis und ihr Sohn Albert, der heute Familienoberhaupt ist. © Getty Images | Hannes Magerstaedt

Da die Adeligen bis auf Ausnahmen nicht enteignet wurden, arbeiteten ihre Nachkommen weiter mit dem vererbten Familienvermögen. Gloria von Thurn und Taxis etwa verwaltet den Nachlass ihres Hauses, beschäftigt nach eigenen Angaben rund 100 Mitarbeitende und kümmert sich um die Schlösser, die Forstgrundstücke und die zahlreichen Immobilien der Familie. Das einstige Adelsgeschlecht verwandelte sich in ein höchst lukratives Familienunternehmen mit unterschiedlichen Einkommensquellen.

Das Schloss St. Emmeram steht in Regensburg (Bayern) und gehört den Thurn und Taxis. © picture alliance / Schoening | Schoening

In einem anderen Fall bezieht eine Adelsfamilie sogar jährliche Zahlungen: Vor dem Ende der Monarchie waren der Besitz des Staates Bayern und der Besitz der Wittelsbacher eine Einheit. Als die Monarchie abgeschafft wurde, sorgte das für Probleme: Wem gehören ab sofort welche Besitztümer, wie ist mit dem Vermögen umzugehen?

Als Lösung wurde der sogenannte Wittelsbacher Ausgleichsfonds gegründet. Im Zuge dessen wurden mehrere Schlösser, Kunstsammlungen und Ländereien an diesen Fond übertragen. Auch die Verwaltung der Vermögenswerte wird über den Fond abgewickelt. Bis heute werden so Kunst- und Kulturgüter der Wittelsbacher verwaltet. Teilweise sind sie sogar in Museen zu sehen. Auch Ländereien, Mietshäuser in München, mehrere als Museen zugängliche Schlösser, die Anwesen Berg und Grünau, Unternehmensanteile und ein Familienarchiv im bayerischen Hauptstaatsarchiv gehören dazu.

Ludwig Prinz von Bayern (hier mit seiner Ehefrau Sophie-Alexandra) gehört zu den Nachkommen der Wittelsbacher. © picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Die Familie Wittelsbach erhält jedes Jahr alle Gewinne aus dem Ausgleichsfonds, die sich etwa aus den Eintrittsgeldern der verschiedenen Museen zusammensetzen. Auf bavarikon.de, einem Online-Portal des Freistaats Bayern, heißt es: „Die Erlöse dienen dem Unterhalt der Angehörigen der früheren königlichen Familie, die nach dem Königlichen Familienstatut von 1819 Anspruch auf Versorgung hätten.“

Ausgezahltes Geld schätzungsweise im zweistelligen Millionenbereich

Wie viele Nachfahren sich die Gelder teilen, will die Geschäftsführung des Fonds nicht verraten. Allerdings: Der „Tagesschau“ zufolge waren es allein im Geschäftsjahr 2021 satte 15 Millionen Euro, die die verschiedenen Linien der Familie erhielten.

Das entsprechende Gesetz sichert den Wittelsbachern Ausschüttungen zu, bis das „letzte Mitglied des vormaligen Königshauses“ gestorben ist. Viele sehen das Gesetz als nicht mehr zeitgemäß, darunter Katharina Schulze und Ludwig Hartmann von den Grünen. Doch ein Ende dürfte erstmal nicht in Sicht sein.

So soll ein Paragraf garantieren, dass alle Vermögenswerte an die Wittelsbacher gehen, falls das Gesetz ohne Zustimmung der Familie aufgelöst wird. Die Wittelsbacher genießen also weiterhin jährliche Ausschüttungen, ein Wohnrecht auf bayerischen Schlössern sowie Jagd- und Fischereirechte. Einen kleinen Trost für den gemeinen deutschen Bürger gibt es allerdings: Steuergelder fließen seit dem Ende der Monarchie nicht mehr in Richtung der Adligen.